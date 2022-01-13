الحشد يطيح بعنصر

2022/01/13 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

تمكنت قوة من قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على عنصر خطير بتنظيم “داعش” الإرهابي في جزيرة الحضر ضمن الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وقال الحشد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "عملية امنية اشتركت فيها قوة من الامن الوطني والجيش العراقي في عمق جزيرة الحضر ضمن منطقة ام حزاز على الحدود الادارية الفاصلة بين محافظة نينوى وصلاح الدين اطاحت بهذا العنصر".

واضاف، ان "الارهابي المعتقل يعمل مع تنظيم “داعش” الارهابي في قاطع الجزيرة والبادية ومطلوب للقضاء العراقي بحسب مذكرة قبض وفق احكام المادة ١/٤ إرهاب، حيث تم تسليمه الى جهة الطلب (الامن الوطني)".

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