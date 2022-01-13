اختيار اسوان الكلداني رئيسا لكتلة بابليون ودريد جميل متحدثا

2022/01/13 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اختار المكتب السياسي لحركة بابليون، اليوم الخميس، اسوان الكلداني رئيسا لكتلة بابليون النيابية ودريد جميل متحدثا.

وقال إعلام المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "المكتب السياسي لحركة بابليون صوت بالإجماع على تسمية اسوان الكلداني رئيس كتلة بابليون النيابية".

وأضاف ان "المكتب السياسي صوت أيضا لاختيار النائب دريد جميل المتحدث الرسمي باسم كتلة بابليون النيابية" .

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