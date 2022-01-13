هل يلوح قرار إبطال جلسة البرلمان العراقي بالأفق.. الإطار يصف ما حصل بالمهازل - عاجل

2022/01/13 | 18:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

علق الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الاتحادية فيما يخص إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة.

وقال القيادي في الإطار عزيز المياحي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) عن "قرار الاتحادية بداية لإبطال جلسة الانتخاب التي شابها مخالفات قانونية، في اثبات لما قاله الاطار التنسيقي".

وأضاف "اننا نأمل ان تمضي المحكمة الاتحادية بإجراءاتها القانونية هذه لإيقاف ما حصل من مهازل في جلسة الانتخاب ".

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