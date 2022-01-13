2022/01/13 | 18:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 18 متهماً بتجارة المخدرات في محافظتي البصرة وديالى.وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مفارز قسم مكافحة المخدرات في محافظة البصرة، تمكنت من القاء القبض على 12 متهما، وضبطت بحوزتهم 4 كغم من مادة الكريستال المخدرة، وحبوبا من المؤثرات العقلية، وأدوات للتعاطي مختلفة الأنواع، إضافة الى بندقيتين ومسدس وأسلحة جارحة". وأضاف البيان، أن "مفارز الشرطة في محافظة ديالى، تمكنت من القاء القبض على 6 مطلوبين وضبطت بحوزتهم ادوات للتعاطي وكميات من المواد المخدرة، بينها (الترياك) فضلا عن اسلحة خفيفة"، مشيرا الى أنه "تمت إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28 مخدرات) لينالوا جزاءهم العادل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 18 متهماً بتجارة المخدرات في البصرة وديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 18 متهماً بتجارة المخدرات في البصرة وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).