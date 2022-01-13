الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات: لا دمج مع

2022/01/13 | 18:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في مقابلة لـCNN، سلطت الضوء على أعمال شركة الطيران، وما إن كانت هناك خطط للدمج مع طيران الاتحاد.كما أكّد الشيخ أحمد على أن من يراهن ضد دبي “سيخسر دائمًا“، مشيرًا إلى أن الإمارة تستقطب الناس دائمًا من جميع أنحاء العالم.

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