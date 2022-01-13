قانوني : قرار الاتحادية جمد الحلبوسي ونائبيه من أي صلاحية

2022/01/13 | 18:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد الخبير القانوني علي التميمي , ان قرار المحكمة الاتحادية بإيقاف عمل البرلمان جاء بناء على طالب النائب باسم خشان ومحمود داود ياسين , مبينا ان القرار جمد الصلاحيات الكاملة للحلبوسي ونائبيه.وقال التميمي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “قرار المحكمة الاتحادية قرار ولائي لحين البت بالنظر في الدعوى المقدمة من […]

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