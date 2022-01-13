هل يؤثر إيقاف أعمال هيئة الرئاسة على المدد الدستورية؟.. الاتحادية توضح

2022/01/13 | 18:44 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتاثر في حالة واحدة .

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