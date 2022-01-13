كاربنتر: أصوات الحرب مرتفعة في أوروبا والكرة في ملعب روسيا

2022/01/13 | 18:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الممثل الأميركي الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، مايكل كاربنتر، أن "الكرة في ملعب روسيا" لإنهاء التوتر الذي تشهده موسكو مع دول حلف شمال الأطلسي فيما يخص الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن "أصوات الحرب مرتفعة في أوروبا".

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