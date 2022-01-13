أسس الكفاح الطبقي دولة الرفاهية السويدية - عبدالرزاق دحنون

2022/01/13 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون إلى الرفيق العزيز فؤاد النمريأنتجت الديمقراطية الاجتماعية السويدية واحدة من أكثر المجتمعات إنسانية في التاريخ.



لم يكن هذا ليحدث لولا حركة عمالية متشددة وحزب سياسي من الطبقة العاملة.غالبًا ما يتم اعتبار السويد المعيار الذهبي للديمقراطية الاجتماعية في فترة ما بعد الحرب.



في أوجها، كانت السويد واحدة من أكثر المجتمعات مساواة في العالم، مع دولة رفاهية سخية ملتزمة بضمان مستوى معيشة مريح ل ......





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