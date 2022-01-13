اندلاع حريق داخل سوق في منطقة رأس الجسر وسط كركوك

2022/01/13 | 18:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع حريق كبير داخل سوق في منطقة رأس الجسر وسط كركوك

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