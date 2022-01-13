نائب: معلومات عن تسلل 200 إرهابي الى منطقة الطارمية

2022/01/13 | 18:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي , الخميس , وجود معلومات عن تسلل 200 إرهابي الى قاطع الطارمية , مطالبا الجهات الأمنية بعدم التراخي وتكثيف الجهد الاستخباري.وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة /، ان “معلومات وردت بدخول متسللين من عناصر إرهابية الى قاطع الطارمية شمال بغداد”، مبينا […]

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