2022/01/13 | 18:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامن الوطني يعتقل منتحل صفة ضابط في سامراء يتبع,,,

ظهرت المقالة الامن الوطني يعتقل منتحل صفة ضابط في سامراء أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامن الوطني يعتقل منتحل صفة ضابط في سامراء) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامن الوطني يعتقل منتحل صفة ضابط في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).