2022/01/13 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح اوضح المركز الاعلامي في المحكمة الاتحادية ان الامر الولائي الصادر بتاريخ ١٣ /١/٢٠٢٢ المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة اجراءات جلسة مجلس النواب يوم ٩/١/٢٠٢٢ (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ) لا يؤثر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية تصدر توضيحًا بشأن الامر الولائي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تصدر توضيحًا بشأن الامر الولائي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تصدر توضيحًا بشأن الامر الولائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).