2022/01/13 | 18:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ١- لمرحلة السادس الإبتدائي (التربية الإسلامية ، اللغة العربية ، اللغة الإنكليزية ، الرياضيات ، العلوم ، الإجتماعيات) .٢- لمرحلة الثالث المتوسط (التربية الإسلامية، اللغة العربية ، اللغة الإنكليزية ، الرياضيات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تعلن المواد الداخلة في الامتحانات الوزارية المركز الخبري الوطني.

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