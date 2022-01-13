2022/01/13 | 18:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- محمود جمال: نجحت أغلب البورصات العربية خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير الجاري التأثر بالأداء الغير مستقر للأسواق العالمية بعد التأكيد على رفع الفائدة على الإقتراض لمواجهة تضخم الاسعار الناتج من جائحة كورونا مما دفع مستثمرو الأسهم ولاسيما …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف وصلت بورصات عربية لمستويات قياسية وسط التقلبات العالمية؟.. محللون يجيبون) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف وصلت بورصات عربية لمستويات قياسية وسط التقلبات العالمية؟.. محللون يجيبون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).