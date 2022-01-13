مواطن عراقي يشكو وضع البرلمان لرقم هاتفه كأحد الأرقام المخصصة لتقديم طلبات الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية

2022/01/13 | 18:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مواطن عراقي عن قيام البرلمان العراقي باستخدام رقم هاتفه الشخصي، كأحد الأرقام المخصصة لتقديم طلبات الرشح لمنصب رئاسة الجمهورية.جعفر صادق وهو طالب في المرحلة الإعدادية، أكد ان أحد الرقمين المخصصين لتلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية العراقية، تعود إليه، … Readmore

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