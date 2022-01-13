بالصورة: اعتقال عنصر خطير بعملية أمنية مشتركة في جزيرة الحضر

2022/01/13 | 18:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الخميس، الاطاحة بعنصر "داعشي خطير" في جزيرة الحضر.

وقالت مديرية اعلام الحشد في بيان اليوم، (13 كانون الثاني 2022)، انه "تمكنت قوة من قيادة عمليات نينوى بالحشد الشعبي، الخميس، من إلقاء القبض على عنصر خطير بتنظيم "داعش” الإرهابي في جزيرة الحضر ضمن الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي نينوى وصلاح الدين".

وأضافت ان "ذلك جاء خلال عملية امنية اشتركت فيها قوة من الامن الوطني والجيش العراقي في عمق جزيرة الحضر ضمن منطقة ام حزاز على الحدود الادارية الفاصلة بين محافظة نينوى وصلاح الدين".

وأوضحت، ان "الإرهابي المعتقل يعمل مع تنظيم "داعش” الارهابي في قاطع الجزيرة والبادية ومطلوب للقضاء العراقي بحسب مذكرة قبض وفق احكام المادة ١/٤ إرهاب، حيث تم تسليمه الى جهة الطلب (الامن الوطني)".

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