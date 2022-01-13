الاتحاد الاوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا لمدة 6 اشهر

2022/01/13 | 19:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروصة على روسيا حتى 31 تموز 2022.وذكر الاتحاد في بيان نقلته سبوتنيك، وتابعته “ايرث نيوز”، ان “مجلس الاتحاد الأوروبي قرر اليوم تمديد الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا فيما يتعلق بقطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر، حتى 31 يوليو 2022”.ا ع

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