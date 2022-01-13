تقرير يرصد 10 أضرار صحية للوجبات السريعة

2022/01/13 | 19:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعرصدت دراسات علمية عدداً من الأضرار الصحية للوجبات السريعة استناداً إلى آراء العلماء.وأوضحت الدراسات التي نشرتها صحيفة نيويورك بوست الأميركية أن هناك 10 اضرار ناجمة عن الوجبات السريعة مستعرضة إياها كما يلي:1- تدمير الذاكرة تشير دراسة أجريت في (تشرين الأول) الماضي وفقاً للصحيفة أن الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة يمكن أن تدمر ذاكرة الأشخاص مع تقدمهم في العمر، وأن استهلاك نظام غذائي معالج مليء بالمواد الحافظة يمكن أن ينتج عنه تدهور كبير ومفاجئ في الذاكرة.2- أمراض المناعة الذاتيةوبحسب الصحيفة كشفت دراسة أجراها «معهد فرنسيس كريك» أن تناول الوجبات السريعة يزيد من فرص إصابة الأشخاص بأمراض المناعة الذاتية، لعدم احتوائها على المكونات المهمة، مثل الألياف.وتتراوح أمراض المناعة الذاتية بين مرض السكري من النوع «1»، والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء والتصلب المتعدد.3- السرطان وأمراض الغدة الدرقيةأشار خبراء الصحة وفقاً للصحيفة إلى أن هناك مادتين كيميائيتين؛ هما: «ثلاثي بيوتيل هيدروكينون» و«بيرفلورو ألكيل»، تُستخدمان في كثير من الوجبات السريعة على أنهما من المواد الحافظة، وأنهما خطيرتان جداً على الصحة، وتشير دراسات إلى أن هاتين المادتين قد تسببان السرطان وأمراض الغدة الدرقية وانخفاض الخصوبة وانخفاض وزن الأطفال عند الولادة، والحساسية الغذائية.4- التغيرات الهرمونيةوأوضحت دراسة استعرضتها الصحيفة أن «الفثالات» وهي المواد الكيميائية التي تصنع منها أطباق الوجبات السريعة، ومئات المنتجات الاستهلاكية، مثل الشامبو ومستحضرات التجميل والعطور وألعاب الأطفال، يمكن أن تتدخل في آلية الجسم لإنتاج الهرمونات، وتسبب اضطرابات في الغدد الصماء؛ الأمر الذي يرتبط بمشكلات النمو والأمراض التناسلية وأمراض الدماغ والمناعة وغيرها من المشكلات الصحية.5- الإدمانيؤكد خبراء الصحة وفقاً لتقرير الصحيفة أن الأشخاص الذين يعتادون على الوجبات السريعة يدمنونها ولا يستطيعون التوقف عن تناولها باستمرار في المستقبل، رغم علمهم بأنها غير صحية.ولفت خبير التغذية مايكل موس إلى أن هذه الوجبات يمكن أن تكون أكثر إدماناً من الهيروين.6- زيادة احتمالات الإصابة بكوروناويؤكد نيكول سافير الطبيب في «مركز ميموريال سلون كيترينغ للسرطان»، أن الوجبات السريعة قد تزيد من فرص إصابة الأشخاص بالأمراض المُعدية؛ من بينها كورونا، موضحا أن الأبحاث الحديثة كشفت عن أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الصحية الغنية بالخضراوات والفواكه أقل عرضة بنسبة 73 في المائة للإصابة بفيروس كورونا وفقاً لما نقلته الصحيفة.7- الاكتئابوبحسب دراسة أجريت على نحو 8 آلاف من البالغين فإن الأشخاص الذين يتناولون السكريات والوجبات السريعة يومياً هم أكثر عرضة بنسبة 23 في المائة للإصابة بالاكتئاب، وقد يكون ذلك ناتجا عن تسبب هذه الأكلات في التهابات بالجسم وقد تنتج عنها زيادة في معدلات القلق والانفعال.8 - الشيخوخة المبكرةأظهرت إحدى الدراسات التي استعرضتها نيويورك بوست والتي نشرت في عام 2020 أن الأشخاص الذين يتناولون كثيراً من الوجبات السريعة والأطعمة المعالجة صناعياً أكثر عرضة لتغيرات في خلاياهم وكروموسوماتهم مرتبطة بالشيخوخة المبكرةوأكدت الدراسة أن تناول 3 حصص يومية من الوجبات السريعة أو الأطعمة المعالجة صناعياً يضاعف من احتمالات انكماش خيوط الحمض النووي والبروتينات المسماة «التيلوميرات»، والموجودة في أطراف الكروموسومات.ويعدّ طول «التيلوميرات» مؤشراً على سن الخلايا بيولوجياً (وليس من ناحية عمرها الحقيقي بالسنوات)، حيث ينكمش طولها مع التقدم في السن؛ لأن الخلايا تخسر أجزاء من أطرافها في كل مرة تنقسم فيها.9- فقدان البصرقد تتسبب الوجبات السريعة في إصابة الأشخاص بالعمى في بعض الحالات بحسب التقرير، وهو ما حدث مع شاب بريطاني يبلغ من العمر 17 عاماً.وأشار الباحثون إلى أن الفتى اعتمد في تغذيته على مدى سنوات على تناول الوجبات الجاهزة فقط، مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس.ووجد الأطباء أن الشاب يعاني من نقص فيتامين «B12» وأن هذا الأمر أثر على سمعه وتسبب في فقدانه بصره.10- مشاكل في العظام والأسنان يقول الخبراء، إن نسبة الكربوهيدرات والسكريات الكبيرة الموجودة في الوجبات السريعة تعمل على زيادة نسبة الأحماض والبكتيريا في الفم؛ الأمر الذي يتسبب في أضرار كبيرة لـ«مينا الأسنان» ويؤدي إلى التسوس، إضافة الى ذلك تتسبب الوجبات السريعة في ضعف العضلات والعظام حسب ما ذكره التقرير.

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