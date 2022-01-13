2022/01/13 | 19:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6iX3QMtq5-Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المختبر مع صالح الحمداني | رئاسة حسمت.. ماذا عن الرئاستين؟) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المختبر مع صالح الحمداني | رئاسة حسمت.. ماذا عن الرئاستين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).