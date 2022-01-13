تحديد موعد وصول منتخب أوغندا إلى بغداد

2022/01/13 | 19:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..حدد الاتحاد العراقي بكرة القدم، موعد وصول منتخب أوغندا إلى العاصمة بغداد لمواجهة المنتخب الوطني.وقال المنسق الاعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “منتخب اوغندا سيصل الى العاصمة بغداد في التاسع عشر من الشهر الحالي لمواجهة منتخبنا الوطني ودياً في بغداد”.وأوضح أن “المنتخب الوطني سيبدأ تجمعه […]

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