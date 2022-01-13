2022/01/13 | 19:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يفتح الحكم الذي أصدرته محكمة "كوبلنز" الألمانية بحق الضابط السابق في مخابرات النظام السوري، العقيد أنور رسلان باب تساؤلات كثيرة.ما الذي يعنيه بعد عشر سنوات من الحرب السورية؟ وهل يمكن أن يتكرر ليستهدف البقية من "مجرمي الحرب" على اختلاف انتماءاتهم والجهات التي يتبعون لها؟

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