باستخدام الاسلحة المتوسطة.. تجدد النزاع العشائري بناحية الطار في ذي قار

2022/01/13 | 19:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باستخدام الاسلحة المتوسطة..تجدد النزاع العشائري في ناحية الطار بذي قار

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تجدد النزاع العشائري بناحية الطار في ذي قار أولاً على ايرث نيوز.

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