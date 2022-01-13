الديمقراطي يؤكد “رفضه القاطع” لتولي صالح منصب رئاسة الجمهورية

2022/01/13 | 19:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الخميس، “رفضه القاطع” لتولي برهم صالح منصب رئاسة الجمهورية العراقية لولاية ثانية.وقال عضو الحزب، مهدي عبد الكريم، في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “مرشح رئاسة الجمهورية لن يمر دون موافقة الديمقراطي”، مبيناً أن “الأطراف الكردية متفقة على اختيار شخصية واحدة مقبولة من قبل الحزبين الديمقراطي […]

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