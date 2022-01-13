الصحة العالمية: ارتفاع حالات الاصابة بكورونا في دول شرق المتوسط بنسبة 89%

2022/01/13 | 19:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المندري، اليوم الخميس، أن دول المنطقة تسجل ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بكورونا، حيث ارتفع عدد الحالات بنسبة 89% في أسبوع واحد.ونقلت وسائل اعلام تابعتها “أيرث نيوز” عن المندري قوله انه “اعتبارا من 8 يناير، بلغ عدد الحالات المؤكدة في شرق المتوسط 17.5 […]

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