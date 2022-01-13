وزير الخارجية الامريكي يوجه دعوة للحلبوسي لزيارة واشنطن

2022/01/13 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الامريكي يدعو الحلبوسي لزيارة واشنطن يتبع…

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