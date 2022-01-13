محترف كاميروني يعزز صفوف كرة النجف

2022/01/13 | 19:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اعلن نادي النجف الاشرف الرياضي، تعاقده مع المحترف الكاميروني ارنست تييري لتمثيل الفريق الكروي في الموسم الحالي.وقال عضو الهيئة الإدارية للنادي فاضل محمد في تصريح لوكالة / المعلومة/، إن “الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي اكملت تعاقدها مع المحترف الكاميروني ارنست تييري لتمثيل الفريق الاول بكرة القدم”.واشار محمد الى “إكمال […]

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