2022/01/13 | 19:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم للسفيرة الاسترالية: دور الحكمة مستمر في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين

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