بالفيديو..مسيرة إيرانية تغتال ترامب افتراضيا

2022/01/13 | 19:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..نشرت السلطات الإيرانية مقطع فيديو متحرك غريب يحاكي اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بطائرة مسيرة بينما كان يلعب الغولف.ويبدأ الفيديو، الذي نشر على الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي، بعنوان “الانتقام أمر لا مفر منه” بلقطة لما يفترض أن يكون “منزل ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا”.وذكرت وسائل […]

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