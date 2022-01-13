الرئاسة اللبنانية تحمل مقاطعي الحوار الوطني مسؤولية

2022/01/13 | 19:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الرئاسة اللبنانية، الخميس، نتائج المشاورات التي أجراها الرئيس ميشال عون مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار.

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