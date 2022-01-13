2022/01/13 | 19:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SNXeea4xPwc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد رفضه شعبيا.. محافظ النجف الجديد يؤكد: اولويات العمل ستكون وفق توجيهات المرجعية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد رفضه شعبيا.. محافظ النجف الجديد يؤكد: اولويات العمل ستكون وفق توجيهات المرجعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).