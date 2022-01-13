2022/01/13 | 19:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7U8CgryRG-E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جنان مدرسة من بغداد: الاهالي يتحملون مسؤولية تدنى المستوى العلمي لاولادهم بسبب السهر على الموبايل) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جنان مدرسة من بغداد: الاهالي يتحملون مسؤولية تدنى المستوى العلمي لاولادهم بسبب السهر على الموبايل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).