بينهم امرأة.. القبض على 9 تجار مخدرات في ميسان

2022/01/13 | 19:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدوات تستخدم في تعاطي المخدرات.

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