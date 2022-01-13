2022/01/13 | 19:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إن السلطات الصحية في الولايات المتحدة، تمكنت من تطعيم أكثر من 210 مليون أميركي.

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