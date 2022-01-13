2022/01/13 | 19:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم وحيدا في وجه الرياح، أسس قضيته على اللاشيء.



على العدم الذي لا يحتمل المساومة، اللاشيء المطلق.



فالأمور كلها تبدو متساوية، متعادلة ومتماثلة، ولا مجال للإختيار العقلي المبني على الحسابات والموازنات المعقدة، كل الكائنات من البشر والحيوان والنبات والجماد والأماكن والأوطان والتواريخ والحوادث والأفكار، تتركز في نقطة وحيدة معتمة في نهاية الجملة.



غير انه في لحظات معينة - الآن مستلقيا على السرير محدقا في ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلم بليليث - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلم بليليث - سعود سالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).