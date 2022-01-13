أول تعليق من

2022/01/13 | 20:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الخميس، إنه بصدد جمع كل التقارير اللازمة، حول مباراة تونس ومالي.

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