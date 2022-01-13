مصدر أمني يكشف تفاصيل وحصيلة قصف السفارة الامريكية

2022/01/13 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، تفاصيل وحصيلة قصف السفارة الامريكية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "تم استهداف السفارة بثلاثة صواريخ، وتم تفعيل منظومة السيرام".



وبين أن "المنظومة تمكنت من ابعاد اثنين، واحد تم تفجيره في السماء، والثاني والثالث احدهم سقط في بحيرة والاخر في مجمع القادسية".

وأكد أنه "تم اطلاق الصواريخ من منطقة الدورة، كرارة".

رأوضح أن "حصيلة الاصابة طفل وامرأة ضمن مجمع القادسية".

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