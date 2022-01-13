الصدر يقطع حبل التحالف مع الإطار التنسيقي بتغريدة صادمة تخص أمر المحكمة الاتحادية

2022/01/13 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، على قرار المحكمة الاتحادية بشأن إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان.

وقال الصدر عبر تغريدة له تلقتها (بغداد اليوم) "إذا كان قرار المحكمة الاتحادية بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة رئاسة البرلمان من دون ضغوط من هنا وهناك فهي أولى خطوات إيجاد معارضة في البرلمان وعدم لجوئها للعنف أزاء تشكيل حكومة أغلبية وطنية".

أدناه نص التغريدة:

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