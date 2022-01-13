بالفيديو.. قصف السفارة الأمريكية في بغداد

2022/01/13 | 20:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستهداف السفارة الامريكية في بغداد، بثلاثة صواريخ.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "تم استهداف محيط السفارة الامريكية بثلاثة صواريخ".

وأكد أن "منظومة الدفاع الامريكية (السيرام) تمكنت من صد الصواريخ".

وبين أن "الصواريخ انطلقت من منطقة كرارة الدورة في بغداد".

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