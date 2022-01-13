2022/01/13 | 20:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: miJt85utPUs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اول تعليق من الصدر على قرار الاتحادية.. ومنصب رئيس الجمهورية يعمق خلافات الكرد في النشرة الرئيسة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اول تعليق من الصدر على قرار الاتحادية.. ومنصب رئيس الجمهورية يعمق خلافات الكرد في النشرة الرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).