2022/01/13 | 20:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أكد المتحدث باسم العشائر العربية في نينوى مزاحم الحويت، الخميس، أن أي حكومة تتشكل بدون مشاركة قوى الإطار التنسيقي مرفوضة من قبلنا.وقال الحويت لوكالة /المعلومة/ إن “الإطار التنسيقي يضم قوى وقيادات كان لها الفضل الكبير في تحرير محافظة نينوى من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي ونحن نكن لهم كل الاحترام”.وأضاف أن “الإطار التنسيقي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجمع عشائري موصلي يعلن رفضه لأي حكومة بدون الإطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجمع عشائري موصلي يعلن رفضه لأي حكومة بدون الإطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).