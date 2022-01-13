الأشتراكية تعود الى الساحة السياسية في أوروبا - عدوية الهلالي

2022/01/13 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدوية_الهلالي رأي من الخارج: الأشتراكية تعود الى الساحة السياسية في أوروباجان-نوما دوكانج ترجمة: عدوية الهلاليمنذ عام 2015، عاد الاشتراكيون الديمقراطيون إلى السلطة في بعض الدول الأوروبية وأثاروا الأمل في يسار القارة، بما في ذلك فرنسا.في جريدة اللوموند الفرنسية تحدث مؤلفو كتاب «التاريخ العالمي للاشتراكية، «، جان نوما دوكانج، ستيفاني روزا ورازميج كوتشيان عن ظهور أشكال وأفكار اشتراكية جديدة وعن ......





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