المعروف والمنكر ... أربع قصائد - منى حلمي

2022/01/13 | 20:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي المعروف والمنكر ....



أربع قصائد ------------------------------- 1 - المعروف والمنكر -------------------------------- أهل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى كل مكان حولنا بيننا وفوقنا وتحتنا يحددون الطعام والشرابوكيف تتكون الأجنة فى الأرحاميختلطون بالماء والتراب والهواء يندسون بين الثياب داخل ملاءات السرير يتربصون على دقات القلوب يتلصصو ......





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