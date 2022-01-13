2022/01/13 | 20:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد مسؤول منظمة بدر فرع الانبار ، قصي الانباري ، اليوم الخميس ، ان انسحاب الحشد الشعبي من المناطق الغربية والشريط الحدودي العراقي السوري سيمكن عصابات داعش الإرهابية من إعادة السيطرة على العراق فيما أشار إلى ان الحشد يسيطر على مساحات حدودية تبلغ اكثر من 600 كليو متر.وقال الانباري في تصريح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من انسحاب الحشد.. مناطق غرب العراق “النارية” تحت أنظار “داعش”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من انسحاب الحشد.. مناطق غرب العراق “النارية” تحت أنظار “داعش”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).