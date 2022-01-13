بعد أيام عن الإفراج عنهما.. الأميرة بسمة بنت سعود توجه رسالة لابنتها

2022/01/13 | 20:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت الأميرة بسمة بنت سعود آل سعود، رسالة لابنتها، سهود الشريف، الخميس، بعد أن أفرجت السلطات السعودية عنهما قبل أيام.

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