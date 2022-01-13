سقوط صواريخ قرب المنطقة الخضراء- عاجل

2022/01/13 | 20:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بتعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد للاستهداف بالصواريخ.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "السفارة الامريكية فعلت منظومة السيرام قبل قليل".

وأضاف المصدر أن "هناك انباءً عن تعرض المنطقة الخضراء لهجوم صاروخي"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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