توب 5: اتفاق خليجي-صيني على

2022/01/13 | 20:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تأكيد مجلس التعاون الخليجي والصين على ضرورة إقامة شراكة استراتيجية بأسرع وقت ممكن بالإضافة إلى تعزيز التواصل الاستراتيجي بين الجانبين، إلى رفض حارس المغرب، ياسين بونو، طلب منظمي مؤتمر صحفي في كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون للحديث بغير العربية، إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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