القيصر كاظم الساهر يحيي حفلاً غنائياً في دبي

2022/01/13 | 20:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر، الخميس، إحياء حفل يوم غد الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

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وقال الساهر في مقطع مصور بثه عبر صفحته في تويتر تابعه "ناس"، (13 كانون الثاني 2022)، "جمهوري العزيز ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق انتظروني غدا في قاعة كوكا كولا أرينا".

حفل كاظم الساهر في دبي - غدا ١٤ ينايرKadim Al Sahir Concert in Dubai / Tomorrow 14 Januaryhttps://t.co/Kqdx8KPmj8 pic.twitter.com/H6cNn5YOb9

— كاظم الساهر Kadim Al Sahir (@KadimAlSahirORG) January 13, 2022

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