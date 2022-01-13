2022/01/13 | 20:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مراسل قناة الحرة في بغداد ،ـ إن السفارة الأميركية فعّلت الخميس، منظومة "السيرام" الدفاعية إثر استهداف صاروخي باتجاها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو يرصد التصدي لهجوم صاروخي استهدف السفارة الأميركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو يرصد التصدي لهجوم صاروخي استهدف السفارة الأميركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).