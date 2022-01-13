المعموري: الحشد الشعبي يمنع شهرياً دخول 50 ارهابيا الى العراق

2022/01/13 | 20:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد القيادي في الاطار التنسيقي جبار المعموري، الخميس، ان الحشد الشعبي منع دخول 50 ارهابي بينهم انتحاريين الى العراق شهريا.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” من الحقائق التي ربما لايعلمها الكثيرين عن دور الحشد الشعبي في مسك اهم وخطر مسار حدودي في العراق وهو مع سوريا من خلال تامين 13 نقطة ستراتيجية […]

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